Uno dal Barcellona e uno dal Manchester City: doppio colpo a zero dell’Inter

Il presidente Marotta è pronta a tornare il Re degli svincolati con due giocatori a cui Guardiola e Flick sembrano poter rinunciare

Anche quest’anno il Barcellona e il Manchester City si candidano ad essere protagoniste nei rispettivi campionato e in Champions League. Da un lato Flick vuole bissare il titolo nella Liga e centrare la finalissima, dall’altro Guardiola vuole riscattare una stagione avara di soddisfazioni. Ci sono due titolari a scadenza di contratto tra blaugrana e sky blues che sono finiti nel mirino dell’Inter.

Per anni Beppe Marotta è stato universalmente riconosciuto come il miglior dirigente italiano sul calciomercato, grazie soprattutto ai tanti colpi a costo zero messi a segno prima con la Juventus e poi con l’Inter. C’è stato qualche flop ovviamente, ma come non ricordare i vari Pirlo, Pogba, Khedira e Dani Alves in bianconero, così come Mkhitaryan, Calhanoglu, Onana e Thuram in nerazzurro.

A dire la verità gli ultimi due non sono andati benissimo: Taremi ha già rifatto le valigie e Zielinski potrebbe imitarlo a gennaio. Con il cambio di proprietà dalla famiglia Zhang al fondo Oaktree, però, è cambiata la politica dei nerazzurri e la scorsa estate non ci sono stati colpi in tal senso. Ma le cose potrebbero cambiare nuovamente con due grandi affari.

Calciomercato Inter, non rinnovano: idee Lewandowski e Stones

Secondo quanto riportato dal sito ‘footitalia.com’, l’Inter starebbe pensando a Robert Lewandowski. Il 37enne centravanti polacco è in scadenza di contratto con il Barcellona che – visti i problemi finanziari che stanno attraversando in Catalogna – non gli offrirà il rinnovo. Il problema sarebbe l’alto ingaggio dell’ex Bayern, ma anche l’età avanzata, senza dimenticare che il suo arrivo rischierebbe di tarpare le ali alla crescita di Pio Esposito.

La stessa fonte riporta anche un interessamento del club nerazzurro per John Stones. Il 31enne difensore centrale della Nazionale inglese non ha ancora ricevuto un’offerta di rinnovo da Guardiola e sta vagliando l’ipotesi di lasciare il Manchester City. Magari per raggiungere l’ex compagno Akanji a Milano. Entrambi potranno siglare precontratti da febbraio, ma Oaktree darà il via libera a Marotta? Staremo a vedere.