È il giocatore più prezioso della storia dell’Inter: battuti Lukaku e Icardi

Valutazione massima raggiunta 110 milioni di euro

Non è Romelu Lukaku e non è Mauro Icardi. Nessuno dei due è il giocatore più prezioso della storia dell’Inter. Eppure entrambi l’hanno fatta, o meglio scritta, segnando tanti gol: 78 il belga, 124 l’argentino che è stato anche capitano della squadra fino alla defenestrazione orchestrata da Spalletti con l’appoggio di Marotta. A differenza sua, anche perché ha giocato in un’Inter molto più forte e con Conte allenatore, Lukaku ha vinto 3 titoli: su tutti, lo Scudetto nel 2021.

A proposito del 2021, è proprio in quell’anno che la valutazione di Lukaku raggiunse il picco massimo: attenendoci a ‘Transfermarkt’, piaccia o non piaccia un punto di riferimento sotto questo aspetto, al 26 maggio del 2021 risultava essere di ben 100 milioni di euro. L’Inter, con l’acqua alla gola perché l’impero di Suning si stava dissolvendo, lo cedette poco dopo al Chelsea per 113 milioni di euro. Tutt’ora è l’operazione record in uscita di tutta la storia del club nerazzurro.

Icardi non è da meno quanto a valutazione massima raggiunta: il 20 dicembre 2018, prima che scoppiasse il finimondo e, dunque, quando era ancora il centravanti intoccabile della squadra oltre che il capitano, toccò appunto i 100 milioni. Nove mesi dopo, ormai da fuori rosa, venne piazzato al PSG in prestito, coi francesi che decisero di riscattarlo il maggio successivo con un piccolo sconto: l’affare si chiuse a 50 milioni più bonus, praticamente alla metà del valore top di fine 2018. Ma la svalutazione dell’argentino era prevedibile, visto quel che era successo nell’ultimo anno.

Lautaro batte Icardi e Lukaku: l’argentino è il giocatore più prezioso della storia dell’Inter

100 milioni Icardi e Lukaku, eppure c’è chi li ha battuti. Parliamo di Lautaro Martinez, la cui valutazione il 20 dicembre 2023 fu di 110 milioni di euro. In pratica il prezzo della clausola inserita nel primo contratto che firmò con l’Inter e che poi venne tolta nel primo rinnovo, annunciato ufficialmente il 28 ottobre 2021 con data di scadenza a giugno 2026. La valutazione attuale di Lautaro, stando sempre a ‘Transfermarkt’, è scesa a 85 milioni di euro, quelle di Lukaku e Icardi (in scadenza a giugno) addirittura a 15 milioni e 8 milioni. Su entrami pesa anche il fattore età.

Come noto, poi l’argentino ha firmato un altro prolungamento nell’agosto 2024, ancora senza clausola: giugno 2029 la nuova data di scadenza, mentre il suo stipendio è salito da 6/6,5 milioni a 9 milioni circa bonus esclusi. Oggi il numero 10 e capitano dell’Inter è il giocatore più pagato della rosa e il secondo della Serie A. È dietro solo allo juventino Vlahovic, primo con 12 milioni (8 netti+4 bonus fedeltà). Il serbo è in scadenza con la Juve, per cui a meno di cose clamorose Lautaro diventerà anche il più pagato del massimo campionato italiano.