Inter, costa solo 8 milioni a gennaio: Marotta valuta il suo acquisto

Un obiettivo di mercato dei nerazzurri può diventare una vera occasione nella sessione invernale. Concorrenza in Serie A e all’estero

La ricerca di giovani talenti per assecondare i piani di mercato del fondo Oaktree ha portato l’Inter a spedire i suoi osservatori in Cile per assistere al Mondiale Under 20. Tra i tanti talenti sul taccuino degli uomini mercato nerazzurri Marotta, Ausilio e Baccin ci sono diversi argentini, compreso quel Milton Delgado già seguito in passato.

Si tratta di un centrocampista classe 2005 nativo di Rafael Castillo che milita attualmente in patria con il Boca Juniors. Per caratteristiche fisiche (è alto 1,66 m) ma soprattutto tecniche ed atletiche ricorda molta David Pizarro, che passò anche all’Inter ma che in Italia viene ricordato più per le esperienze con Udinese e Roma. Un mediano davanti alla difesa molto bravo ad impostare.

Calciomercato Inter, piace Delgado: Riquelme si accontenta di 8 milioni

In pratica Delgado potrebbe essere il nuovo vice Calhanoglu: un regista da far crescere alle spalle del nazionale turco, come non si è riusciti a fare con Asllani. Stando a quanto riportato dal sito sudamericano ‘El Crack Deportivo’, il presidente delle Xeneizes Juan Roman Riquelme avrebbe voluto incassare 20 milioni di dollari (circa 17 milioni di euro al cambio, ndr) dalla sua partenza.

Ma con un rinnovo di contratto lontano e senza clausola di rescissione, adesso il Boca Juniors sarebbe disposto ad accontentarsi anche della metà del prezzo. A poco più di 8 milioni di euro sembra un vero affare e il vice presidente Zanetti si sarebbe già attivato per portarlo a Milano. Ma Marotta dovrà fare i conti con la concorrenza di club italiani come Napoli e Bologna, ma anche stranieri come Benfica e Girona.