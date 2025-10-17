Chivu ‘contro’ Calhanoglu: “Senza di lui le due migliori partite dell’Inter”

Il tecnico nerazzurro alle prese con il dilemma riguardante il centrocampista turco, le cui caratteristiche cozzano con la sua idea di calcio

Hakan Calhanoglu è stato a lungo al centro del dibattito nella scorsa sessione estiva di calciomercato. Per il regista turco sembra scontato l’addio all’Inter ed il ritorno in patria, dove è stato accostato sia al Galatasaray che al Fenerbahce. Alla fine, invece, è rimasto ad Appiano Gentile agli ordini di Cristian Chivu, ma il tecnico rumeno vuole davvero puntare su di lui?

Un quesito che è giusto porsi dopo le parole del giornalista Roberto Maida a ‘Radio Radio’: “Le migliori partite dell’Inter in questa stagione, secondo le idee di Chivu di un calcio aggressivo e verticale, sono quelle della prima giornata contro il Torino e dell’ultima prima della sosta contro la Cremonese. Guarda caso entrambe le gare sono state giocate senza Calhanoglu“.

“Il turco è un giocatore che a livello assoluto non si può discutere: la sfida di Chivu diventa quella di far entrare Calhanoglu in una squadra pensata in quel modo, perché con lui in campo gioca in un modo necessariamente differente. Questo perché ha un passo e una qualità diversi rispetto ai suoi compagni. Se Calhanoglu torna il giocatore dominante delle ultime settimane, allora l’Inter diventa la squadra da battere“. Parole che lasciano presagire una possibile cessione a fine stagione.

Inter, Maida incensa Chivu e rivela: “Stop al turnover in porta”

Lo stesso Maida spende belle parole sul tecnico dell’Inter, nel mirino di molti scettici a inizio stagione e di parte della critica dopo le due sconfitte di fila in Serie A contro Udinese e Juventus che ne avevano persino messo in discussione la permanenza in panchina.

“Chivu ha avuto l’intelligenza di capire che la transizione dal periodo di Inzaghi doveva avvenire in modo graduale e non traumatico. Contro la Cremonese si è vista una squadra straripante, vedremo se con avversarie più importanti come Roma e Napoli riuscirà a confermarsi. Da adesso in poi vedremo sempre Sommer in porta: il turnover tra i pali è finito, Martinez giocherà solo le partite meno importanti”.