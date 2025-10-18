LIVE Serie A, Roma-Inter: Bonny con Lautaro, Dybala falso nueve | Formazioni UFFICIALI e cronaca del match IN DIRETTA

L’Inter di Cristian Chivu affronta la Roma di Gasperini nella settima giornata di Serie A. Segui la cronaca del match Live

L’Inter fa visita alla Roma nella Capitale nel quarto ed ultimo anticipo del sabato valido per la settima giornata del campionato di Serie A. Una sfida dal sapore europeo tra due formazioni che ambiscono alle posizioni di vertice della classifica che sarà diretta dall’arbitro Davide Massa della sezione di Imperia.

Da una parte i nerazzurri di Cristian Chivu vogliono riprendere il cammino interrotto per la sosta delle Nazionali che li ha visti vincere cinque partite di fila tra Ajax e Cremonese. Lo scopo è quello di portare a casa altri tre punti per agganciare in classifica proprio la squadra capitolina e prepararsi al meglio al terzo turno di Champions League di martedì prossimo contro l’Union Saint Gilloise.

Dall’altra parte i giallorossi di Gian Piero Gasperini, a loro volta, puntano ad allungare la striscia di tre successi consecutivi in campionato ottenuti contro Lazio, Verona e Fiorentina per restare in vetta e sognare qualcosa di più di un semplice quarto posto. Senza dimenticare che giovedì si torna in campo per l’Europa League: c’è da battere il Viktoria Plzen per dimenticare il ko contro il Lille.

L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre su questo campo risale alla ottava giornata della scorsa Serie A, quando i meneghini ebbero la meglio con il punteggio di a-0 grazie alla rete messa a segno da Lautaro Martinez. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e sarà visibile su tablet, pc e smartphone sulla app di Dazn. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra Roma e Inter live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-INTER

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Çelik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; 21 Dybala. All.: Gasperini

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro. All.: Chivu

ARBITRO: Massa di Imperia