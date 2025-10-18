Pagelle Roma-Inter 0-1: Bonny imprendibile, Pio Esposito prezioso. Sucic molle

Il croato è l’unico insufficiente del big match dell’Olimpico vinto dai nerazzurri

Un’Inter determinata e cinica sbanca l’Olimpico grazie a Bonny. Quarta vittoria consecutiva in campionato per la squadra di Chivu, che balza in testa alla classifica acciuffando proprio la Roma di Gasperini (l’Inter è la sua bestia nera…) e il Napoli di Conte oggi battuto dal Torino. Il tutto proprio a una settimana dallo scontro diretto del ‘Maradona’.

PAGELLE ROMA-INTER

TOP

Bonny – Sembra Thuram, ma anche un po’ l’Adriano dei tempi migliori. Nella prima mezz’ora, gol a parte (che freddezza!) fa impazzire la Roma.

Akanji – Esce dalla sua zona sempre con vigore e personalità, soprattutto coi tempi giusti.

Mkhitaryan – È lontano dalla versione ingiocabile, ma fa un lavoro meno appariscente pulendo sempre i palloni più sporchi, in situazioni difficili da gestire per un giocatore normale. Ma lui non lo è, per fortuna dell’Inter. Per poco non fa il 2-0.

Pio Esposito – Entra e mette subito in mostra i suoi punti di forza. Movimenti, spallate e tanto altro: è sempre prezioso.

FLOP

Sucic – Ingresso timido in un momento in cui sarebbe servita maggiore determinazione. È sembrato andare in confusione sul piano tattico e si becca anche un giallo.

ROMA-INTER 0-1

Marcatori: 6′ Bonny

ROMA (3-4-2-1): Svilar 5,5; Ndicka 4 (56′ Ziolkowski 6,5), Mancini 6,5, Hermoso 6 (74′ Bailey s.v.); Çelik 6,5, Koné 7, Cristante 5,5, Wesley 6; Soule 4 (79′ Ferguson s.v.), Pellegrini 5 (56′ Dovbyk 4); 21 Dybala 6,5 (74′ Baldanzi s.v.). All.: Gasperini

INTER (3-5-2): Sommer 6,5; Akanji 7, Acerbi 7, Bastoni 6,5; Dumfries 7, Barella 7 (81′ Zielinski s.v.), Calhanoglu 7 (60′ Frattesi 6,5), Mkhitaryan 7, Dimarco 6 (81′ Carlos Augusto s.v.); Bonny 7,5 (68′ Sucic 5), Lautaro 6,5 (60′ Pio Esposito 7). All.: Chivu

ARBITRO: Massa di Imperia

AMMONITI: Lautaro, Ndicka, Ziolkowski, Hermoso, Sucic, Baldanzi.