Simone Inzaghi pianifica il ritorno in Serie A: due panchine in ballo

L’ex allenatore dell’Inter sta allenando attualmente l’Al Hilal, ma potrebbe cedere al richiamo di un paio di club italiani

Bene ma non benissimo. L’avventura in Arabia Saudita di Simone Inzaghi poteva forse iniziare meglio. Dopo le prime quattro giornate di campionato (di cui tre giocate in casa, ndr), il suo Al Hilal ha raccolto due vittorie e due pareggi, subendo sempre gol tranne che nel match di esordio. Otto punti che valgono il sesto posto, a 4 lunghezze dall’Al Nassr capolista a punteggio pieno.

Qualcuno potrebbe obiettare che, visto il suo ingaggio da oltre 50 milioni di euro per due stagioni, i risultati del campo passano in secondo piano. In effetti non si può discutere sul fatto che la scelta di lasciare l’Inter sia stata strettamente economica. Una sorta di anno sabbatico super retribuito per il tecnico piacentino, che potrebbe decidere di ‘accontentarsi’ di un anno per non rischiare di restare fuori dal giro che conta. E le sirene della Serie A non mancano.

Calciomercato, non solo la Juventus su Simone Inzaghi

Due sono le panchine che potrebbero sedurre Simone Inzaghi la prossima stagione. In primo luogo la Juventus, dove il direttore generale Comolli è stato praticamente costretto a confermare Tudor dopo i rifiuti di Conte e Gasperini. Il tecnico croato non sta facendo benissimo: il rischio è che non finisca la stagione – ci sono rumors su Spalletti, Palladino e Mancini – e a meno che non si opti per un traghettatore, il posto sarebbe già preso.

La seconda opzione porta al Napoli. Ad oggi Antonio Conte è più che saldo sulla panchina del club partenopeo, ma spesso dopo due stagione le squadre che allena sono sature. Come è successo proprio all’Inter. Non è un mistero che il patron De Laurentiis sia un estimatore di Inzaghi: per ora è soltanto una suggestione, tra qualche mese chissà.