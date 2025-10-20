Acerbi lascia l’Inter ma resta in Serie A: raggiunge due ex nerazzurri

L’esperto difensore centrale meneghino è in scadenza di contratto a giugno. Difficile che Oaktree dia l’ok al rinnovo

La stagione 2025-26 sarà quella dell’ultimo ballo per tanti senatori della rosa dell’Inter. Ci sono cinque calciatori ultra trentenni in scadenza di contratto a giugno e ad oggi per nessuno di loro si è parlato di rinnovo del contratto. Oltre a Sommer, Darmian e Mkhitaryan, ci sono i due difensori centrali De Vrij e Acerbi, assistiti dallo stesso agente Pastorello che ha rimandato il discorso alla prossima primavera.

Se per il Nazionale olandese classe 1992 ci sono poche chance di permanenza, per il 37enne ex Sassuolo e Lazio le speranze di restare in nerazzurro sono prossime allo zero. Sbarcato all’Inter nel 2022 per volere di Simone Inzaghi, Acerbi ha dato il suo contributo alla conquista dello storico scudetto della seconda stella e al raggiungimento di due finali di Champions League.

Calciomercato Inter, per Acerbi c’è la Fiorentina

Nonostante a febbraio spegnerà 38 candeline, Acerbi non sembra ancora intenzionato ad appendere gli scarpini al chiodo. Nei mesi scorsi si era vociferato di una possibile avventura in Arabia Saudita, ma non sono arrivate conferme in tal senso. L’idea è quella di fare ancora una o due stagione in Serie A, se ci saranno club disposti a metterlo sotto contratto.

A tal proposito, secondo il sito ‘footitalia.com’, la Fiorentina starebbe pensando a Francesco Acerbi per dare esperienza al reparto arretrato. Il suo nome figura su una lista di possibili colpi a costo zero insieme a Trippier, Meslier, Brandt e Raul Jimenez. In caso di trasferimento in Toscana, peraltro, il centrale nerazzurro ritroverebbe altri due interisti come Gosens e Dzeko.