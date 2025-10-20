Chivu non si fida di lui: via libera alla cessione già in estate | INTERLIVE

Finora ha giocato soltanto 2 partite

Come raccolto da Interlive.it, Chivu non si fida di lui. Infatti finora lo ha utilizzato col contagocce: appena 2 presenze, per complessivi 157′. Non solo: il romeno aveva dato il via libera alla sua cessione già in estate.

Bisseck non è nelle grazie di mister Chivu, lo abbiamo capito bene in queste prime nove partite stagionali. Il tecnico nerazzurro lo ha mandato in campo soltanto contro Slavia Praga e Udinese: nel match coi bianconeri fu co-responsabile nell’azione del gol di Atta, che alla fine è stato quello decisivo per il 2-1 dei friulani al ‘Meazza’.

Il tedesco, che potrebbe ripartire titolare domani sera col St.Gilloise, è finito ai margini anche perché Chivu ha ottenuto quello che voleva in difesa, ovvero l’acquisto di Manuel Akanji. Un intoccabile a cui va forse dato il merito più grande per la svolta difensiva della squadra.

Akanji ha già conquistato tutti, soprattutto Barella👏💪 pic.twitter.com/o0kGbCGYCv — INTERLIVE.IT (@interliveit) October 19, 2025

Chivu non si fida di Bisseck: il tedesco può salutare a gennaio

Per l’arrivo dello svizzero, Chivu si è esposto in prima persona pure perché, oltre che di Bisseck, non si fidava neanche di Pavard. Il francese poi ha fatto le valigie, destinazione Marsiglia, cosa che probabilmente farà l’ex Aarhus nei prossimi mesi. Già a gennaio, qualora arrivasse l’offerta giusta. In estate l’Inter avrebbe detto no a una proposta da 30/32 milioni da parte del Crystal Palace, ma adesso la situazione è diversa.

Fonti autorevoli e tedesche come la ‘Bild’, alla quale crediamo, sostengono che il classe 2000 spinga per l’addio nel mercato invernale poiché ancora ambisce a disputare il Mondiale. E solo giocando con regolarità potrebbe avere qualche chance di venir convocato da Nagelsmann.