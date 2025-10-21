Pagelle Union SG-Inter 0-4: Lautaro è un leader, Sommer insuperabile. Non il miglior de Vrij

In evidenza anche Bastoni, Bonny e Pio Esposito nel match valevole per la terza giornata della League Phase di Champions

L’Inter stravince a Bruxelles contro l’Union SG e resta a punteggio pieno, con 9 gol fatti e zero subiti, dopo le prime tre partite in League Phase. Settima vittoria consecutiva per la squadra di Chivu, che sbanda un po’ all’inizio prima di prendere possesso della partita e dilagare. Sommer salva e Lautaro trascina. Primo gol in Champions per Pio Esposito.

PAGELLE UNION SG-INTER

TOP

Sommer – Un paio di parate fondamentali sullo zero a zero e un’altra prova da applausi dopo quella di Roma. La gara con la Juve è definitivamente alle spalle, e così è dura per Martinez.

Lautaro – Il salvataggio sulla linea vale come un gol. Ne sbaglia uno ma si riscatta subito piazzando la palla all’incrocio. Prima e dopo una prova da leader, da chi sta bene con la testa e con le gambe.

Bastoni – È in prima linea quando l’Inter alza la cifra tecnica della sua partita. Ispira e dirige.

Bonny – Entra col motorino e regala la palla del poker, ma anche del primo gol in Champions a Pio Esposito. A Napoli tornerà titolare

FLOP

De Vrij – In avvio commette un paio di errori di lettura che potevano costare carissimo. Fatica a contenere David. Il miglior de Vrij si è decisamente visto in altre partite.

UNION SG-INTER 0-4

Marcatori: 41′ Dumfries, 46′ Lautaro, 53′ rig.Calhanoglu, 75′ Pio Esposito

UNION SG (4-3-3): Scherpen 5; Khalaili 5, MacAllister 4, Burgess 5,5, Leysen 5; Van de Perre 5, Zorgane 5,5 (84′ Schoofs), Rasmussen 5 (61′ Giger 5); El Hadj 5 (61′ Florucz 5); David 6 (61′ Rodriguez 5), Niang 5,5 (75′ Patris s.v.). All.: Hubert

INTER (3-5-2): Sommer 7,5; Bisseck 6, De Vrij 5 (46′ Akanji 6), Bastoni 7 (59′ Dimarco 6); Dumfries 7 (77′ Luis Henrique s.v.), Frattesi 6, Calhanoglu 7 (59′ Sucic 6), Zielinski 6, Carlos Augusto 6,5; Esposito 6,5, Lautaro 7,5 (59′ Bonny 7). All.: Chivu

ARBITRO: Nyberg (SVE)

AMMONITI: De Vrij, Schoors