Uno svedese per St.Gilloise-Inter: nel 2024 non fischiò un rigore clamoroso

Ha già diretto i nerazzurri nel match contro il Manchester City

Sarà Glenn Nyberg l’arbitro di St.Gilloise-Inter, sfida in programma stasera al ‘Joseph Marien’ di Bruxelles e valevole per la terza giornata della League Phase di Champions. 37 anni compiuti lo scorso 12 ottobre, ha già arbitrato una gara dei nerazzurri nella scorsa stagione: avversario il Manchester City all’Etihad Stadium, con la garà che terminò 0-0.

Con le squadre italiane, Nyberg vanta 6 precedenti: il bilancio complessivo è di due vittorie, tre pareggi e una sconfitta. Arbitro internazionale dal 2016, in Champions ha diretto 28 partite, con la più discussa che resta quella tra Arsenal e Bayern Monaco, quarti d’andata andati in scena all”Emirates Stadium’ il 9 aprile 2024.

Nyberg balzò agli onori della cronaca per il mancato penalty ai bavaresi dopo il pasticcio difensivo del portiere dei ‘Gunners’ Raya in coabitazione col suo compagni, il difensore brasiliano Gabriel. Ecco cosa accadde: il fischietto svedese comanda la ripresa del gioco, Raya anziché calciare lungo il pallone serve Gabriel a pochi passi da lui, quindi in area di rigore.

Il brasiliano era distratto, così ferma la palla con le mani e la sposta; a quel punto il portiere si abbassa per bloccare il pallone e riprendere il gioco coi piedi. Harry Kane si accorge subito di tutto, così richiama Nyberg chiedendo il tiro dal dischetto, visto che Gabriel non avrebbe potuto prendere la palla con le mani dopo il passaggio di Raya. Ma Nyberg, che al di là di questo episodio arbitrò bene il match finito poi 2-2 (si qualificò il Bayern vincendo 1-0 il ritorno), non gli diede retta facendo riprendere il gioco.

St.Gilloise-Inter, cambiano i varisti rispetto ad Arsenal-Bayern

Come in quell’Arsenal-Bayern, anche stasera i suoi assistenti saranno i connazionali Beigi e Soderqvist. Identico pure il quarto uomo, Ladeback. A cambiare saranno i varisti: il 9 aprile del 2024 erano van Boekel e Higler (AVar), nella sfida tra Saint-Gilloise (primo in campionato) e l’Inter gli spagnoli Guillermo Cuadra Fernandez, e – come AVar – Javier Iglesias Villanueva.