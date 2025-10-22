Inter, all-in su Nico Paz: maxi offerta formale al Real Madrid

Il giovane fantasista argentino si sta mettendo in mostra con il Como di Fabregas. I blancos pronti ad esercitare la recompra

Il nome di Nico Paz continua a circolare in orbita Inter. All’inizio della scorsa estate, il 21enne trequartista argentino sembrava uno degli obiettivi principali del club meneghino, magari in coppia con Cesc Fabregas. Poi la scelta del nuovo allenatore è ricaduta su Cristian Chivu, ma il numero 10 del Como è rimasto in orbita nerazzurra, anche grazie ai buoni rapporti tra il vice presidente Javier Zanetti ed il padre del calciatore.

Ma da un lato la volontà dei lariani di tenerlo almeno per un’altra stagione e dell’altra quella del Real Madrid di non perderne il controllo hanno fatto sì che la trattativa si arenasse alquanto presto. Le Merengues non hanno esercitato il diritto di riacquisto a 6 milioni di euro tre mesi fa, ma possono vantarne un altro da 9 milioni per la prossima estate che di certo eserciteranno. Ma non è detto che Nico Paz torni a vestire la maglia dei blancos.

Calciomercato Inter, presentata un’offerta ufficiale per Nico Paz

L’Inter sembra intenzionata a tornare alla carica la prossima estate. Dopo una prima buona stagione al Como, infatti, Nico Paz sta facendo ancora meglio al secondo anno di Serie A. Lo testimonia il bellissimo gol contro la Juventus, che ha permesso ai biancoblu di vincere la partita e a lui di aggiudicarsi la sfida nella sfida con Kenan Yildiz.

Secondo quanto riportato dal sito argentino ‘Doble Amarilla’, l’Inter avrebbe presentato un’offerta formale da 58 milioni di euro al Real Madrid per il cartellino di Nico Paz. Il calciatore, dal canto suo, avrebbe palesato il suo assenso al trasferimento ad Appiano Gentile. Non resta che attendere la risposta del presidente Florentino Perez, ancora indeciso se puntare su di lui o cederlo al miglior offerente. E gli estimatori, specie in Premier League, non mancano.