Sostituto Mkhitaryan, l’Inter punta un ex Serie A: ma ha già 31 anni

Marotta e Chivu sperano che il fondo Oaktree possa fare un’eccezione alla regola di non acquistare calciatori ultra trentenni dopo Akanji

La rivoluzione Inter è già iniziata in estate. Via tre giocatori esperti come Arnautovic, Taremi e Correa, dentro giovani come Bonny, Diouf e Pio Esposito. Al termine della stagione qualche altro senatore potrebbe lasciare Appiano Gentile. Tra i principali indiziati, nonostante non abbia perso il posto da titolare con il cambio in panchina da Inzaghi a Chivu, c’è anche Henrikh Mkhitaryan.

Tra tre anni il centrocampista armeno spegnerà 37 candeline, ma ha dimostrato di poter dare ancora il suo contributo. Il suo contratto è in scadenza a giugno e considerata la politica del fondo Oaktree, appare improbabile che gli venga offerto il rinnovo. Ecco perché gli uomini mercato nerazzurri Marotta, Ausilio e Baccin sono già al lavoro per trovare un sostituto. Ammesso che non sia già in casa, se si dovesse puntare su Sucic.

Calciomercato Inter, idea Bruno Fernandes: serve un’eccezione come per Akanji

Secondo quanto si legge sul sito ‘footitalia.com’, per Chivu l’erede ideale di Mkhitaryan sarebbe Bruno Fernandes. Il centrocampista portoghese ha rifiutato le ricchissime offerte dall’Arabia Saudita, in particolare dell’Al Hilal di Inzaghi, per restare nel calcio che conta. Farà lo stesso la prossima estate dopo i Mondiali con il Portogallo? Solo il tempo potrà dare una risposta.

Il 31enne capitano del Manchester United – con cui è sotto contratto fino al 2027 più l’opzione per un’altra stagione – vuole tornare a giocare la Champions League e l’Inter pare una destinazione gradita. Conosce già la Serie A, avendo vestito le maglie di Novara, Sampdoria e Udinese. Da capire se il fondo Oaktree sarà disposto a fare un’eccezione alla regola, come fatto con Akanji. Altro ostacolo è rappresentato dal suo ingaggio: per sbarcare in nerazzurro Bruno Fernandes dovrà tagliarlo di molto.