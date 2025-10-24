Pazza idea Oaktree: scambio alla pari con Lautaro Martinez

Il fondo americano pensa ad un affare multimilionario tra bomber che coinvolgerebbe il capitano nerazzurro

Ogni estate si assiste ad un valzer degli attaccanti sul calciomercato. La scorsa estate si parlava di un possibile coinvolgimento dell’Inter inizialmente in uscita con i rumors su Marcus Thuram e poi in entrata con Ademola Lookman. A giugno, invece, il protagonista potrebbe essere Lautaro Martinez.

Nonostante il procuratore del Toro di Bahia Blanca abbia più volte ribadito che il suo assistito si trova bene a Milano e che lo stesso capitano nerazzurro abbia sempre espresso il suo amore per la maglia, i tifosi e la città, il suo nome resta molto chiacchierato. Quindici mesi fa Lautaro ha firmato il rinnovo del contratto fino al 2029 con ingaggio portato a 9 milioni di euro a stagione e non ci sono avvisaglie di un possibile addio. Ma nel calcio tutto può succedere.

Calciomercato Inter, Lautaro nel triangolo con Barcellona e Atletico Madrid

I principali estimatori di Lautaro Martinez sono nella Liga spagnola. In particolare l’Atletico Madrid allenato dal suo connazionale Diego Pablo Simeone. Diversi media iberici riportano l’insoddisfazione del Cholo per le prestazioni di Julian Alvarez, al quale a sua volta comincia a stare stretta la casacca dei Colchoneros. Il Barcellona vorrebbe farne l’erede di Lewandowski, ma si sono sentiti chiedere 150 milioni di euro per il suo cartellino.

Insomma, potrebbe scatenarsi un effetto domino che coinvolgerebbe l’Inter. A meno che non si riesca a togliere il Barcellona dall’equazione. Il fondo Oaktree potrebbe proporre uno scambio alla pari tra i due bomber argentini (Alvarez ha il passaporto italiano) valutandoli un centinaio di milioni. Questo permetterebbe di mettere a bilancio una maxi plusvalenza e di prendere un giocatore di tre anni più giovane. Un affare solo economico che non terrebbe conto dei valori tecnici e sentimentali. Per i tifosi nerazzurri Lautaro non si tocca.