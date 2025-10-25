Le Pagelle di Napoli-Inter 3-1: Lautaro fa godere, Acerbi-Akanji in difficoltà

Male anche Dumfries in una brutta serata soprattutto per il calcio italiano

L’Inter cade al ‘Maradona’ contro il Napoli. Partita rovinata, per non dire falsata dal rigore letteralmente inventato alla mezz’ora e trasformato da De Bruyne. Il belga si infortunia calciando il penalty, Mkhitaryan nell’azione incriminata: per l’armeno problema ai flessori della coscia sinistra da valutare nei prossimi giorni.

L’Inter attacca a testa bassa, ma nella ripresa subisce il 2-0 di Anguissa. Calhanoglu illude su rigore, poi arriva subito il 3-1 finale di McTominay. Antonio Conte si prende i 3 punti e anche la testa della classifica, mentre per Chivu – dopo 7 successi consecutivi – questa è già la terza sconfitta in otto gare di campionato, senz’altro la più dolorosa.

PAGELLE NAPOLI-INTER

TOP

Lautaro – Nei top solo per il puro godimento che ci ha regalato, a noi che amiamo il calcio di una volta bello ruspante e un po’ da corrida, con il gestaccio a Conte. Vecchie ruggini ancora vivissime, evviva.

FLOP

Acerbi – Conte ha indovinato la mossa. Il brasiliano lo fa girare spesso a vuoto, facendogli perdere lucidità.

Akanji – Molto superficiale e impreciso, è la prima prestazione negativa – ma che non ha prodotto danni – da quando è arrivato.

Dumfries – Nel mirino della panchina del Napoli, non sfonda mai e per l’Inter è un problema enorme.

Bonny – Perde il duello fisico, che è stato anche psicologico, con Juan Jesus. Il brasiliano lo disinnesca in partenza.

NAPOLI-INTER 3-1

Marcatori: 32′ De Bruyne, 53′ McTominay, 59′ rig.Calhanoglu, 66′ Anguissa

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic-Savic 6,5; Di Lorenzo 6,5, Buongiorno 6,5 (90′ Beukema s.v.), Juan Jesus 7,5, Spinazzola 6 (90′ Gutierrez s.v.); Gilmour 5,5; Politano 6 (81′ Elmas s.v.), Anguissa 8, De Bruyne 6 (36′ Olivera 6), McTominay 8; Neres 7 (81′ Lang s.v.). All.: Conte

INTER (3-5-2): Sommer 5,5; Akanji 5, Acerbi 5, Bastoni 6; Dumfries 5 (73′ Luis Henrique s.v.), Barella 6 (73′ Frattesi s.v.), Calhanoglu 6,5 (73′ Sucic s.v.), Mkhitaryan 6 (31′ Zielinski 5,5), Dimarco 6,5; Bonny 5,5 (62′ Pio Esposito 5,5), Lautaro 6,5. All.: Chivu

ARBITRO: Mariani

AMMONITI: Di Lorenzo, Gilmour, Bastoni