Marotta: “Il rigore ha spostato l’equilibrio. Partita condizionata”

Le parole del Presidente dell’Inter dopo il ko al ‘Maradona’ contro il Napoli

Marotta è intervenuto a Dazn dopo Napoli-Inter per commentare il rigore inventato alla mezz’ora del primo tempo che ha inevitabilmente condizionato la partita del ‘Maradona’. “Da quell’episodio la partita ha preso una piega molto particolare, poi il Napoli ha legittimato la vittoria e onore ai vincitori. Ma il successo è scaturito da questo episodio che ha cambiato la testa dei giocatori“.

“Il rigore ha generato amarezza e incazzatura già all’intervallo – ha sottolineato il presidente dell’Inter – Ha condizionato la partita, poi il Napoli avrebbe potuto vincere lo stesso ci mancherebbe. Io voglio dare un contributo al sistema, perché non riesco a capire.

Il rigore è stato determinante per spostare l’equilibrio. Una volta interviene il Var, una volta l’assistente. L’arbitro non ha fischiato nulla ed era posizionato meglio di tutti. E poi fischia perché decide l’assistente. Rocchi aveva detto basta rigorini… Io sono per la centralità dell’arbitro e l’arbitro non può farsi condizionare così pesantemente”.