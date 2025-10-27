Invito esplicito a Frattesi: “Vai via dall’Inter”

Il centrocampista nerazzurro e della Nazionale italiana ha giocato appena due volte da titolare con Chivu

Davide Frattesi sperava di vivere un avvio di stagione sicuramente diverso nella sua terza stagione all’Inter. In estate molti addetti ai lavori hanno pensato che con il cambio in panchina da Simone Inzaghi a Cristian Chivu, il centrocampista romano avrebbe avuto più occasioni per mettersi in mostra. Magari con un cambio di modulo rispetto al classico 3-5-2 che invece non si è verificato.

Per ora sono appena due le partite da titolare per Frattesi: una in Serie A contro la Cremonese in casa ed una in Champions League contro l’Union Saint Gilloise in trasferta. Non certo due big match. Neanche il cambio alla guida tecnica della Nazionale italiana da Spalletti a Gattuso gli ha giovato, con il suo minutaggio in Azzurro che è sceso. C’è ora chi gli consiglia di cambiare aria.

Inter, Orsi su Frattesi: “Sarebbe titolare con Juve e Milan”

Ai microfoni di ‘Radio Radio’ Nando Orsi, ex vice allenatore nerazzurro ai tempi di Mancini, non ha dubbi: “Frattesi ha fatto una scelta andando all’Inter, ma sapeva che lì c’era Barella. Quando non c’è Barella gioca, sennò sta in panchina. Hanno provato anche a farli giocare tutti e due con Barella vertice basso, ma non è stata una grande scelta“.

“In qualsiasi altra squadra italiana che non sia l’Inter Frattesi giocherebbe e allora dovrebbe farsi qualche domanda… Vai via dall’Inter e vai a giocare, altrimenti fai una carriera in cui hai guadagnato tanto, ma hai giocato poco. Con Chivu sta giocando addirittura meno che con Inzaghi ed è un peccato perché è un gran bel giocatore. Alla Juventus e al Milan sarebbe titolare“.