Tragedia vicino ad Appiano: Martinez ha investito e ucciso un anziano

Il drammatico incidente è accaduto stamattina: il portiere dell’Inter si stava recando ad Appiano

Come riporta Quicomo.it, stamattina Josep Martinez ha travolto e ucciso un anziano in carrozzina elettrica. La tragedia è avvenuta intorno alle 9.40 a Fenegrò, paese del comasco vicino ad Appiano Gentile dove il portiere dell’Inter si stava recando per l’allenamento mattutino coi compagni alla vigilia della gara di campionato contro la Fiorentina.

Il ventisettenne spagnolo ha investito un uomo di 81 anni, che potrebbe aver avuto un malore e invaso la corsia su cui stava passando con la sua auto l’estremo difensore nerazzurro. L’impatto pare sia stato violentissimo.

È stato immediato l’intervento dell’elisoccorso di Como, ma purtroppo per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Martinez, rimasto illeso, è in stato di choc. La strada è stata chiusa sia per consentire i soccorsi sia per i rilievi ufficiali dei carabinieri della compagnia di Cantù.

Incidente Martinez, annullata la conferenza di Chivu

In segno di lutto, con due righe di comunicato, l’Inter ha reso noto che “la conferenza stampa di mister Chivu, in programma alle ore 14:00, è stata annullata”. Molto probabilmente il portiere non sarà convocato per il match di domani sera valevole per la nona giornata di Serie A