Il Bayern Monaco vuole fregare un giocatore all’Inter: “Sorprende molti difensori”

Il tecnico dei bavaresi Vincent Kompany è uscito allo scoperto

Sono ormai passati quasi sette mesi dalla doppia sfida Champions tra Inter e Bayern Monaco. Una doppia sfida da cui uscì vincitore l’allora squadra di Simone Inzaghi, che in semifinale buttò fuori il Barcellona in una partita epica arrendendosi poi in finale contro il PSG.

Un 5-0 storico da cui forse Lautaro e compagni non si sono ancora ripresi del tutto. Inter e Bayern rieccoli ancora contro, stavolta però sul mercato.

Inter, anche il Bayern interessato a El Mala

Stesso calciatore, stesso obiettivo: Said El Mala, talento tedesco che sta emergendo con forza in questa stagione. È un trequartista e un’ala mancina statuaria (è alto 190cm) che sta trascinando il Colonia, dove è di fatto cresciuto in questi anni.

Legato al Colonia fino a giugno 2030, finora El Mala ha:

Giocato 9 partite, di cui 8 in Bundesliga;

3 gol e 1 assist in campionato.

Kompany allo scoperto

Corre, punta e salta, El Mala sembra già pronto al grande salto in un top club. L’allenatore dei bavaresi, Vincent Kompany, ne ha tessuto le lodi alla vigilia del match proprio tra la sua squadra e il Colonia valevole per la DFB Pokal.

“Ha una grande accelerazione iniziale, poi una seconda che sorprende molti difensori – le parole del belga – Inoltre riesce sempre a tirare bene da quella velocità elevata. Grazie alle sue doti il Colonia riesce a segnare molto in ripartenza.

Mezza Europa su El Mala: ha lo stesso agente di Lautaro

Non solo Inter e Bayern, il classe 2006 ha attirato su di sé l’attenzione dell’Europa che conta. Sulle sue tracce, infatti, si segnalano anche Paris Saint-Germain e Manchester City.

Difficilissimo, anzi impossibile per l’Inter poter competere finanziariamente con queste società, tuttavia la Serie A potrebbe rappresentare la giusta tappa intermedia per completare la sua crescita.

A favore di Marotta e Ausilio potrebbe giocare l’eccellente rapporto con Alejandro Camano, l’agente del diciannovenne che è lo stesso del capitano della squadra di Chivu, Lautaro Martinez. Il mercato, come noto, è fatto pure di questi incastri.