LIVE Serie A, Inter-Fiorentina: sorpresa Bisseck al centro della difesa | Formazioni UFFICIALI e Cronaca IN DIRETTA

L’Inter di Cristian Chivu affronta la Fiorentina di Pioli nella nona giornata di Serie A. Segui la cronaca del match Live

L’Inter ospita la Fiorentina a San Siro in una gara valida per il turno infrasettimanale della nona giornata del campionato di Serie A. Una sfida dal sapore europeo tra due formazioni separate in classifica da 11 punti in favore dei meneghini che sarà diretta dall’arbitro Simone Sozza della sezione di Seregno.

Da un lato i nerazzurri di Cristian Chivu, che sono reduci dalla sconfitta contro il Napoli viziata dagli errori arbitrali, vogliono rialzare subito la testa e tornare a vincere. E’ importante centrare i tre punti per restare agganciati al treno scudetto visto che domenica si torna di nuovo in campo nel lunch match contro il Verona.

Dall’altro lato i viola di Stefano Pioli, che invece vengono dal pareggio in extremis grazie a due rigori contro il Bologna, vanno ancora a caccia della loro prima vittoria in questo campionato. Serve un risultato positivo per abbandonare il penultimo posto in classifica e provare a dare una svolta a questa annata iniziata malissimo.

L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre su questo campo risale alla 24esima giornata della scorsa Serie A, quando i meneghini si imposero con il risultato di 2-1 per effetto dell’autogol di Pongracic e la rete di Arnautovic, inframezzati dal rigore di Mandragora. La partita sarà trasmessa in televisione su Sky Sport e sarà visibile su tutti i dispositivi sulla app di Dazn. Interlive.it vi offre il match dello stadio Giuseppe Meazza tra Inter e Fiorentina live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-FIORENTINA

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Esposito. All.: Chivu

FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Comuzzo, Marí, Viti; Dodô, Sohm, Mandragora, Ndour, Gosens; Gudmundsson; Kean. All.: Pioli

ARBITRO: Sozza