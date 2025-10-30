Oaktree avvisa Marotta: “Serve un giro di vite all’Inter”

Il fondo americano starebbe facendo pressioni sul presidente nerazzurro. I buoni risultati sportivi non possono bastare

“Preparati al peggio, aspettati il meglio e prendi ciò che viene”. La massima della storica e filosofa tedesca Hannah Arendt ben si sposa con la situazione attuale dell’Inter. Dopo tanti anni il club nerazzurro è tornato ad avere un utile a bilancio stimato in circa 35 milioni di euro. Il merito va attribuito soprattutto al grande lavoro fatto da Beppe Marotta, che il fondo Oaktree ha deciso di promuovere alla carica di presidente.

Fabrizio Bava, professore di managment all’università di Torino e autore del libro ‘Come leggere i bilanci nel calcio’, con un tweet sul suo account ‘X’ ha snocciolato tutti i numeri del bilancio dell’Inter. Aumento di 88 milioni di euro dai diritti tv (+50% rispetto al precedente bilancio); 29 milioni in più dal botteghino allo stadio (+39%) e 28 milioni in più dalla parte commerciale (+19%).

Ravezzani sul bilancio Inter: “Dipende troppo dai risultati sportivi”

Vero è che l’Inter ha finito la stagione 2024-25 senza vincere trofei, ma arrivare fino alla finale di Champions League ha permesso alla società meneghina di mettere a posto i conti. Difficile ripetersi nella massima competizione europea per club, il che vuol dire che il prossimo bilancio potrebbe essere meno positivo di quello attuale.

Anche il noto giornalista sportivo Fabio Ravezzani, commentando questi numeri su ‘X’, ha posto l’accento sulla necessità di fare bene sul campo. Ma anche oltre con il suo commento: “Il bilancio Inter dipende ancora troppo dai risultati sportivi. Comprensibile che il Fondo abbia chiesto a Marotta un altro giro di vite“. Saranno necessarie cessioni dolorose? Staremo a vedere.