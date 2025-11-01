Ufficiale, il capitano salta Verona-Inter: “Trauma al ginocchio”

Assenza pesante nel match in programma domani al ‘Bentegodi’

Infortunio non banale e assenza pesante. Il comunicato ufficiale del club parla chiaro: “Trauma distorsivo al ginocchio“. Salterà Verona-Inter di domani alle 12.30, ma probabilmente anche le prossime due-tre partite.

Serdar ko, niente Verona-Inter

Paolo Zanetti sarà costretto a rinunciare a Serdar nella partita con la squadra di Chivu in programma domenica 12.30 al ‘Bentegodi’ e valevole per la decima giornata del campionato di Serie A.

II centrocampista tedesco di origini turche “non sarà a disposizione per la partita Hellas Verona-Inter – recita la nota del club scaligero – in seguito a un trauma distorsivo al ginocchio riportato durante il match giocato mercoledì 29 ottobre, Como-Hellas Verona”.

Assenza pesante

Si tratta di una perdita importante per i veneti. Oltre ad essere il capitano, infatti, Serdar è uno dei calciatori più forti e determinanti della squadra, attualmente terz’ultima in classifica con 5 punti.

Nelle prime 9 giornate di campionato, il classe ’97 ha:

Disputato 762′, partendo sempre da titolare ;

; Segnato 2 gol: il secondo al Como domenica scorsa.

Oltre a Serdar, a centrocampo Zanetti rischia di fare a meno anche di Akpa-Akpro: “Ha preso una botta fortissima sulla rotula nel riscaldamento, si è aperto con un taglio”, le parole del mister gialloblù in conferenza stampa.

Zero vittorie e 4 sconfitte: ma solo una in casa

Il Verona è ancora a caccia della prima vittoria in campionato. Fin qui ha ottenuto 5 pareggi e 4 sconfitte, di queste però soltanto una è arrivata in casa. In attesa di capire cosa farà l’Inter, il ‘Bentegodi’ è stato espugnato solo dal Sassuolo lo scorso 3 ottobre