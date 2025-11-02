Le Pagelle di Verona-Inter 1-2: Zielinski qualità e sostanza, Luis Henrique sembra Jonathan

Il polacco è l’unico top dei nerazzurri. Non solo il brasiliano, oggi sottotono anche Lautaro e Bastoni

L’Inter vince in casa di un eccellente Verona grazie alla sfortunata autorete di Frese nel terzo dei sei minuti di recupero. Vittoria brutta, sporca e cattiva della squadra di Chivu, ora momentaneamente a -1 dalla capolista Napoli, in attesa di Milan-Roma di stasera.

PAGELLE VERONA-INTER

TOP

Zielinski – Oltre a segnare uno straordinario gol, è tra i pochissimi a emergere nelle difficoltà pre e post pareggio del Verona. Non è sembrato felice di lasciare il campo già a inizio secondo tempo.

FLOP

Lautaro – Non gli riesce nulla, un po’ lento di gamba. Deve rifiatare.

Luis Henrique – Ci ricorda Jonathan, ma non ha niente di ‘divino’. La seconda partita da titolare modesta come la prima.

Bastoni – Mollissimo su Giovane nell’azione del gol. In fase offensiva non è preciso e utile come al solito.

VERONA-INTER 1-2

Marcatori: 16′ Zielinski, 39′ Giovane, 93′ aut.Frese

VERONA (3-5-2): Montipò 6,5; Bella-Kotchap 7, Nelsson 7, Frese 6,5; Belghali 7, Akpa-Akpro 6,5 (88′ Harroui s.v.), Gagliardini 6,5, Bernede 6,5 (73′ Niasse s.v.), Bradaric 7; Giovane 8, Orban 7,5 (73′ Mosquera 5,5). All.: Zanetti

INTER (3-5-2): Sommer 6; Akanji 6, Bisseck 6, Bastoni 5; Luis Henrique 4 (54′ Dumfries 6), Sucic 6 (88′ Frattesi s.v.), Calhanoglu 6,5, Zielinski 7 (54′ Barella 6), Carlos Augusto 5 (65′ Dimarco 6); Bonny 5 (54′ Pio Esposito 6), Lautaro 5. All.: Chivu

ARBITRO: Doveri

AMMONITI: Orban, Bisseck, Zanetti e Bella-Kotchap.