LIVE Serie A, Verona-Inter: segui la cronaca IN DIRETTA

L’Inter di Cristian Chivu affronta il Verona di Zanetti nella decima giornata di Serie A. Segui la cronaca del match Live

L’Inter fa visita al Verona nel lunch match domenicale valido per la decima giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni che hanno obiettivi stagionali diametralmente opposti che sarà diretta dall’arbitro Daniele Doveri della sezione di Roma1.

Da una parte i nerazzurri di Cristian Chivu vogliono dare seguito alla vittoria nel turno infrasettimanale di mercoledì contro la Fiorentina. L’obiettivo è quello di tornare al successo anche in trasferta dopo la sconfitta viziata dagli errori arbitrali subita contro il Napoli e prepararsi al meglio al match di Champions League contro il Kairat Almaty.

Dall’altra parte i gialloblu del pericolante Paolo Zanetti, invece, vanno ancora a caccia del loro primo successo in questo campionato che finora li ha visti pareggiare cinque volte e perdere quattro, tra cui l’ultima uscita contro il Como. Serve un risultato positivo per uscire dalla zona retrocessione prima dello scontro diretto di sabato prossimo contro il Lecce.

L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre su questo campo risale alla 13esima giornata della scorsa Serie A, quando la sfida terminò con un netto 5-0 per i meneghini grazie alla doppietta di Thuram e ai gol di Correa, De Vrij e Bisseck. La partita sarà trasmessa in tv e sarà visibile su smartphone, pc e tablet solamente sulla app di Dazn. Interlive.it vi offre il match dello stadio ‘Marcantonio Bentegodi’ tra Verona e Inter live in tempo reale.