L’episodio Bisseck-Giovane finisce sul tavolo dell’UEFA: ecco la risposta data a Rocchi

Per il vicedesignatore Di Liberatore, l’arbitro Doveri ha disputato una partita perfetta

L’episodio Bisseck-Giovane ha valicato i confini nazionali. Stando al ‘Corriere dello Sport’, il designato Rocchi ha girato il filmato all’UEFA “per avere conforto e confronto”. L’entrata del difensore dell’Inter ai danni dell’attaccante del Verona, autore del momentaneo 1-1, ha generato un mare di polemiche e, incredibilmente, diviso gli stessi arbitri.

C’è chi sostiene tutt’oggi che Bisseck andasse espulso, per aver interrotto una chiara occasione da gol. Come evidenzia Maurizio Russo su Calciomercato.it, ci sono sicuramente tutti e tre gli elementi del DOGSO – dal possesso del pallone alla distanza della porta con l’impossibilità di altri difendenti di intervenire – tuttavia “la direzione generale dell’azione viaggia verso l’esterno della porta e non verso la porta stessa difesa da Sommer.

Così si spiega la decisione dell’arbitro Doveri di sanzionare Bisseck soltanto con il cartellino giallo.

L’UEFA concorde: “Corretto il giallo a Bisseck”

La scelta di Doveri, alla fine, è stata quella giusta. Rocchi ha chiesto un parere all’UEFA, la quale ritiene “dirimente la direzione generale dell’azione”, dunque corretto “il giallo” comminato al centrale della squadra di Chivu. Per Di Liberatore, il vice di Rocchi, il fischietto di Roma 1 ha disputato una partita perfetta, tanto che gli “ha assegnato un bell’8.70”.

Forse definirla perfetta è eccessiva, considerato il pestone di Lautaro a Bella Kotchap non sanzionato, ma nel complesso la prova di Doveri è stata senz’altro positiva. Sull’episodio più importante, il fischietto di Volterra ha preso la decisione più opportuna.