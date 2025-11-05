Giornata storica per Inter e Milan: firma sul rogito per l’acquisto di San Siro, i dettagli | VIDEO

Stamane alle 10 l’incontro dal notaio: l’operazione si deve chiudere entro il 10 novembre

È davvero una giornata storica per la città di Milano, per Inter e Milan. Oggi è prevista la firma del rogito per la vendita dello stadio ‘Meazza’ e delle aree circostanti ai due club milanesi. L’incontro è cominciato alle ore 10 di stamani.

Si tratta di un’operazione tanto discussa negli ultimi mesi e da complessivi 197 milioni di euro, che va definita entro il 10 novembre per non far scattare il vincolo architettonico sul secondo anello del Meazza che impedirebbe l’abbattimento dell’impianto.

🏟GIORNATA STORICA PER MILANO, PER INTER E MILAN! Oggi la firma sul rogito per la cessione dello stadio San Siro e delle aree circostanti. Operazione da complessivi 197 milioni di euro. 📽🎙 @RaffaeleAmato14 pic.twitter.com/Rw4wKsVzQM — INTERLIVE.IT (@interliveit) November 5, 2025

BancoBPM garante per il versamento della tranche da 100 milioni

Requisito fondamentale per chiudere la pratica il versamento da parte delle due società di una una prima tranche di circa 100 milioni: garante finanziario il BancoBPM.

Inizio dei lavori nel 2027

L’inizio di costruzione dello stadio da circa 71.500 posti è previsto, se tutto dovesse andare per il verso giusto, nel 2027, con il debutto ufficiale di Inter e Milan fissato in teoria al 2031.