Le Pagelle di Inter-Kairat Almaty 2-1: Lautaro il solito lottatore, Frattesi non mangia l’erba

La squadra di Chivu rischia una pessima figura contro i kazaki: top e flop della partita

Quanta fatica per l’Inter contro il Kairat Almaty. I nerazzurri sbloccano la partita solo allo scadere del primo tempo con Lautaro, poi a inizio ripresa vengono puniti dal colpo di testa di Arad. La squadra di Chivu si riversa tutta all’attacco senza, però, costruire azioni davvero pericolose.

A far tirare un sospiro di sollievo ci pensa Carlos Augusto con una conclusione imparabile per Anarbekov. Quarta vittoria su quattro in League Phase, la qualificazione diretta agli ottavi è vicina ma ora comincerà il difficile.

PAGELLE INTER-KAIRAT ALMATY

TOP

Lautaro – Un sorriso, mezzo in verità, dopo il gol che ha cercato con insistenza per tutti i 45′ che è stato in campo. Ha difeso e rincorso gli avversari dando ancora una volta l’esempio. Ad avercene capitani così…

Carlos Augusto – Non sarà mai Bastoni, ma col suo sinistro fa venire un sospiro di sollievo a tutti. Figuraccia evitata, Chivu gli sarà grato a lungo.

FLOP

Frattesi – A sprazzi, ma davvero troppo poco per un giocatore che dovrebbe invece mangiare l’erba per provare a mettere in difficoltà il proprio allenatore. Tornerà in panchina già contro la Lazio.

Dumfries – Si addormenta sull’1-1: Amad, sulla sua zona, è lasciato libero di colpire di testa.

Pio Esposito – Impreciso e poco cattivo, specie nel secondo tempo quando ha avuto l’occasione per far gol.

INTER-KAIRAT ALMATY 2-1

Marcatori: 44′ Lautaro, 55′ Arad, 66′ Carlos Augusto

INTER (3-5-2): Sommer 6,5; Bisseck 6 (80′ Akanji s.v.), de Vrij 6,5, Carlos Augusto 6,5; Dumfries 5, Frattesi 5 (63′ Sucic 6), Barella 6 (71′ Calhanoglu 6), Zielinski 6, Dimarco 6,5; Lautaro 7 (46′ Bonny 6,5), Pio Esposito 5,5 (71′ Thuram 5,5). All.Chivu

KAIRAT ALMATY (4-2-3-1): Anarbekov 7; Mrynskiy 6,5, Shirobokov 5,5, Sorokin 5,5, Luis Mata 6; Kassabulat 6, Arad 6,5 (71′ Baybek); Gromyko 6,5 (46′ Tapalov 6), Jorginho 7 (76′ Zaria s.v.), Satpayev 7; Edmilson 6,5 (71′ Ricardinho s.v.). All.: Urazbakhtin.

ARBITRO: Godinho (POR)