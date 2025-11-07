Sorteggio Champions, Inter agli ottavi contro Juventus o Chelsea

La squadra di Chivu resta a punteggio pieno in campo europeo. Ottavi vicini, ma dai playoff può uscire un avversario ostico

Quella vista contro il Kairat Almaty non è stata certamente la migliore Inter della stagione. Ma è comunque arrivata la quarta vittoria in altrettante gare che permettono alla squadra di Chivu di restare in testa a punteggio pieno insieme a Bayern Monaco e Arsenal. La peggior differenza reti, tuttavia, relega al momento in nerazzurri in terza posizione, comunque utile a guadagnare gli ottavi di finale.

Con i 12 punti già conquistati, Lautaro Martinez e compagni sono praticamente certi di accedere quantomeno ai playoff, che però si vogliono evitare. Le ultime quattro sfide saranno molto più difficili, almeno sulla carta: si parte con la trasferta in Spagna contro l’Atletico Madrid, si prosegue con le due gare interne contro il Liverpool e l’Arsenal, per poi finire con il viaggio in Germania per affrontare il Borussia Dortmund.

Previsioni Opta, Juve o Icardi sul cammino dell’Inter

Per evitare gli spareggi che coinvolgono i club dal nono al ventiquattresimo posto potrebbero essere sufficienti altri 5 o 6 punti. Il che vuol dire ottenere un’altra vittoria e due pareggi, con un solo ko, oppure due successi e due sconfitte. Secondo le previsioni del super computer Opta, l‘Inter finirà la fase campionato in quinta posizione, superata da Manchester City e Liverpool.

Se così fosse, affronterebbe agli ottavi di finale la vincente del playoff tra l’undicesima o la dodicesima classificata e la 21esima o 22esima della graduatoria. Tradotto secondo gli esperti: la vincente tra il Chelsea o il Galatasaray e la Juventus o il Club Brugge. Anche nella passata edizione della Champions ci fu il rischio di un derby italiano per i nerazzurri, ma il Milan e la stessa Juve furono eliminati agli spareggi da Feyenoord e Psv Eindhoven.