Inter, rottura con un titolare: “Se non si ricuce va via a gennaio”

Mister Chivu alle prese con il primo caso nello spogliatoio nerazzurro. Previste novità sul mercato, forse anche prima dell’estate

A parte il ko di Napoli, viziato da errori arbitrali ammessi dalla stessa AIA, e in attesa della sfida di domani contro la Lazio, tra la pausa per le Nazionali di ottobre e quella di novembre l’Inter ha fatto un percorso netto di tutte vittorie. Ma non è tutto oro quello che luccica. Cristian Chivu potrebbe trovarsi di fronte ad un caso nello spogliatoio, che riguarda la rottura con uno dei titolari.

Stiamo parlando di Francesco Acerbi, rimasto in panchina in tutte le ultime tre partite contro Fiorentina, Verona e Kairat Almaty. Sul tema è intervenuto anche il giornalista sportivo e tifoso nerazzurro Marco Barzaghi, che ai microfoni di ‘Radio Radio’ ha sganciato la bomba: “All’Inter c’è un fronte aperto: bisogna capire se si è rotto qualcosa con Acerbi dopo le ultime panchine e starà fuori per la quarta partita di fila”.

“Magari invece Chivu gli darà di nuovo fiducia in una partita come quella contro la Lazio a cui Acerbi tiene in modo particolare. Potrebbe esserci stata una rottura che porterà a novità di mercato. Si dice di un addio a fine stagione, ma potrebbe essere anticipato già a gennaio se non si ricucirà”. Domani sapremo chi verrà schierato al centro della difesa dell’Inter. E se davvero c’è un caso Acerbi.