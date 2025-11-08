Inter, rottura con un titolare: “Se non si ricuce va via a gennaio”

Mister Chivu alle prese con il primo caso nello spogliatoio nerazzurro. Previste novità sul mercato, forse anche prima dell’estate

A parte il ko di Napoli, viziato da errori arbitrali ammessi dalla stessa AIA, e in attesa della sfida di domani contro la Lazio, tra la pausa per le Nazionali di ottobre e quella di novembre l’Inter ha fatto un percorso netto di tutte vittorie. Ma non è tutto oro quello che luccica. Cristian Chivu potrebbe trovarsi di fronte ad un caso nello spogliatoio, che riguarda la rottura con uno dei titolari.

Inter, caso Acerbi: "Potrebbe aver rotto con Chivu"
Stiamo parlando di Francesco Acerbi, rimasto in panchina in tutte le ultime tre partite contro Fiorentina, Verona e Kairat Almaty. Sul tema è intervenuto anche il giornalista sportivo e tifoso nerazzurro Marco Barzaghi, che ai microfoni di ‘Radio Radio’ ha sganciato la bomba: “All’Inter c’è un fronte aperto: bisogna capire se si è rotto qualcosa con Acerbi dopo le ultime panchine e starà fuori per la quarta partita di fila”.

“Magari invece Chivu gli darà di nuovo fiducia in una partita come quella contro la Lazio a cui Acerbi tiene in modo particolare. Potrebbe esserci stata una rottura che porterà a novità di mercato. Si dice di un addio a fine stagione, ma potrebbe essere anticipato già a gennaio se non si ricucirà”. Domani sapremo chi verrà schierato al centro della difesa dell’Inter. E se davvero c’è un caso Acerbi.

