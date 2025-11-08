Solo 50 milioni per Thuram, Inter disposta a cederlo al nemico

Nessuna novità sul rinnovo del contratto del bomber francese. Arrivato a parametro zero può portare una ricca plusvalenza

Marcus Thuram ha vissuto il suo miglior inizio di stagione da quando è all’Inter. Tre gol e un assist nelle prime cinque giornate di Serie A, cui vanno aggiunte altre due reti e un assist nelle prime due gare di Champions League. Proprio sul più bello, però, si è dovuto fermare per un infortunio rimediato contro lo Slavia Praga a San Siro.

Lesione di basso grado della coscia sinistra è stato l’esito degli esami. Rimpiazzato a turno da Bonny e Pio Esposito, l’attaccante francese è pronto a riprendersi il posto da titolare accanto a Lautaro Martinez. La famosa ThuLa è la coppia meglio assortita del campionato italiano e tra le migliori in Europa, ma la sua continuità potrebbe essere messa a rischio dal calciomercato.

Calciomercato Inter, Thuram al Psg: il prezzo fa discutere

Thuram è legato all’Inter da un contratto fino al 2028 e secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ non c’è stato ancora alcun contatto con il suo entourage per discutere il prolungamento.

Da qui al termine della stagione c’è tutto il tempo necessario per trovare un accordo, ma gli uomini mercato nerazzurri Marotta e Ausilio sanno bene che una sua cessione porterebbe una grossa plusvalenza, essendo arrivato a parametro zero dal Borussia Monchengladbach nel 2023.

Secondo il sito ‘Sport.fr’, il Paris Saint-Germain sarebbe pronto a tornare alla carica per il 28enne nativo di Parma per creare un attacco tutto francese con Dembele, Doue e Barcola. Il tecnico Luis Enrique lo stima e lo vorrebbe al posto di Goncalo Ramos. Quello che sorprende è la cifra dell’operazione: appena 50 milioni di euro. Va bene la plusvalenza, ma così sarebbe un regalo ai nemici dell’ultima finale di Champions.