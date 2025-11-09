Le Pagelle di Inter-Lazio 2-0: Calhanoglu di livello mondiale, Dumfries fa il compitino

Lautaro si sblocca e stacca Mazzola, Acerbi mette in gabbia Dia
L’Inter non fallisce l’aggancia al primo posto. La squadra di Chivu gioca una grande partita e batte la Lazio di Sarri per 2-0. La sblocca subito Lautaro, la chiude poi Bonny nel secondo tempo.
Prima della sosta per le Nazionali e del derby col Milan, i nerazzurri salgono in testa alla classifica con la Roma di Gasperini.
PAGELLE INTER-LAZIO
TOP
Calhanoglu – Padrone assoluto del centrocampo. Disegna calcio e lotta su ogni pallone, insomma il Calhanoglu dei tempi d’oro.
Acerbi – Come se non fosse stato fuori per tre partite. Annulla subito Dia con estrema facilità, alla faccia del giocatore finito.
Lautaro – Si sblocca in Serie A mostrando, ancora una volta, una fame di gol (il 162esimo in nerazzurro) incredibile. Raggiunge Mazzola al quarto posto della classifica marcatori all time.
FLOP
Dumfries – Impreciso, fa il compitino ancor prima del problemino fisico.
INTER-LAZIO 2-0
Marcatori: 2′ Lautaro, 60′ Bonny
INTER (3-5-2): Sommer 6, Akanji 6,5, Acerbi 7,5, Bastoni 7; Dumfries 5,5 (55′ Carlos Augusto 6,5), Barella 6,5, Calhanoglu 8 (80′ Frattesi s.v.), Sucic 6,5 (55′ Zielinski 6,5), Dimarco 6,5; Lautaro 7,5 (71′ Thuram s.v.), Bonny 7 (80′ Pio Esposito). All.: Chivu
LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 5 (68′ L.Pellegrini 6), Gila 5,5, Romagnoli 5,5 (75′ Provstgaard s.v.), Marusic 5; Guendouzi 5, Cataldi 5,5 (65′ Vecino 5), Basic 6; Isaksen 6 (65′ Noslin 5), Dia 4 (65′ Pedro 6), Zaccagni 7. All.: Sarri
ARBITRO: Manganiello
AMMONITI: Sarri, Akanji, Sucic, Dumfries e Zaccagni