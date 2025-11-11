Era già dell’Inter, adesso può vestire nerazzurro (Milan permettendo)

Marotta punta a chiudere un colpo in entrata di una vecchia conoscenza, ma c’è da fare i conti con la concorrenza di Tare

La terza volta è quella buona? In attesa di sfidarsi sul campo nel derby in programma dopo la sosta per le Nazionali, Inter e Milan sono pronte a darsi battaglia sul terreno del calciomercato. C’è un obiettivo in comune tra il presidente nerazzurro Beppe Marotta e il direttore sportivo rossonero Igli Tare, che risponde al nome di Bento Matheus Krepski.

I tifosi interisti più attenti ricorderanno bene questo nome. Il primo abboccamento risale al 2023, quando lo stesso Bento rivelò l’offerta dell’Inter, ma in quel caso l’Atletico Paranaense decise di rimandare la cessione del suo portiere di un’altra stagione. Sembrava di fatto ‘prenotato’ per l’estate del 2024, per il fare il vice a Sommer, ma il club brasiliano fece marcia indietro, decidendo di accettare l’offerta più ricca dei sauditi dell’Al Nassr.

A quel punto i nerazzurri virarono su Josep Martinez del Genoa. Ora i due club meneghini cercano di nuovo un portiere avendo Sommer e Maignan in scadenza di contratto. Dal canto suo Bento sarebbe stufo della sua avventura in Arabia e vorrebbe finalmente sbarcare in Europa. Secondo il sito ‘transferfeed’, il suo cartellino è valutato 12 milioni di euro, ma il portiere brasiliano (con passaporto italiano) dovrà tagliarsi lo stipendio da 6 milioni a stagione.