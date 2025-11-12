Inter, UFFICIALE: un calciatore cambia Nazionale e… bandiera su Instagram

Per i nerazzurri può essere una buona notizia, resterà in Europa invece di andare in Sudamerica. Ma potrà cambiare di nuovo in futuro

I giocatori che hanno il doppio passaporto si trovano sempre di fronte a una scelta importante quando si tratta di scegliere la Nazionale di cui difendere i colori. Spesso ci si trova a dover decidere tra il Paese in cui si è nati o sono originari i propri genitori e quello che li ha visti crescere come ragazzi prima che come calciatori. A volte si può anche tornare indietro.

Le regole Fifa, infatti, permettono di cambiare Nazionale nelle selezioni giovanili finché non si è fatto l’esordio con quella maggiore. All’Inter c’è un giocatore in questa situazione, parliamo del francese Ange-Yoan Bonny, corteggiato dal Ct della Costa d’Avorio. Ma non solo lui. C’è anche chi ha già fatto il grande salto: parliamo del giovane Dilan Zarate. Sul suo profilo Instagram è scomparsa la bandiera della Colombia!

Il centrocampista classe 2007 ha deciso di rispondere alla chiamata della Spagna Under 19. Nato a Cartagena, da bambino ha attraversato l’oceano per vivere in Catalogna, crescendo nelle giovanili del Girona, da dove l’Inter lo ha preso nel 2023. Per ora fa parte della Primavera di Carbone, ma ha fatto anche un’apparizione nella Under 23 di Vecchi nella Coppa Italia di Serie C. Per il club nerazzurro sarebbe meglio se confermasse questa scelta, evitando così viaggi intercontinentali.