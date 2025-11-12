Serie A e non solo, l’Inter è in testa a un’altra classifica | VIDEO

Prima in Italia e tredicesima a livello mondiale

I migliori d’Italia, i più numerosi. Già, l’Inter può vantarsi di avere i tifosi più affezionati di tutto il calcio italiano. Stando ai dati e alla classifica stilata da ‘Transfermakt’, la squadra nerazzurra è quella che ha il maggior seguito di spettatori: 10 milioni in campionato.

In questa speciale classifica, l’Inter è davanti ai cugini del Milan, davanti alla Roma che occupa il terzo e ultimo gradino del podio. Davanti alla Juventus e al Napoli. Insomma, davanti a tutti. Curioso ma non troppo, considerato che parliamo di due grandi piazze, che nella classifica figurino pure due club attualmente in Serie B: Sampdoria e Bari.

Inter – 13 milioni nel mondo e 10 milioni in campionato Milan – 12.3 milioni nel mondo e 9.5 milioni in campionato Roma – 10.9 milioni nel mondo e 7.9 milioni in campionato Juventus – 9.2 milioni nel mondo e 6.3 milioni in campionato Napoli – 8.5 milioni nel mondo e 6.6 milioni in campionato Lazio – 7 milioni nel mondo e 5.8 milioni in campionato Fiorentina – 5.5 milioni nel mondo e 4.6 milioni in campionato Genoa – 4.1 milioni nel mondo e 3.9 milioni in campionato Bologna – 4 milioni nel mondo e 3.7 milioni in campionato Atalanta – 3.8 milioni nel mondo e 2.9 milioni in campionato Sampdoria – 3.5 milioni nel mondo e 3.4 milioni in campionato Torino – 3.5 milioni nel mondo e 3.3 milioni in campionato Udinese – 3,3 nel mondo e 3,2 milioni in campionato Verona – 3,1 milioni nel mondo e 3,1 milioni in campionato Bari – 3 milioni nel mondo e 3 milioni in campionato

Non solo, l’Inter è anche la prima italiana nella classifica che include tutti i club del mondo: in testa c’è il Manchester United con 18,9 milioni di spettatori, seguito dal Real Madrid con 16,5 e dal Barcellona con 16,4. I nerazzurri sono decimi con 13 milioni, dietro al Celtic e davanti al Tottenham.