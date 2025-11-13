Do you remember il gol di Ronaldo a Parigi? Il gradito ritorno che farà impazzire i tifosi | VIDEO

Già fissata la data della presentazione ufficiale

Torna Ronaldo! No, aspettate: torna il famoso grigio che ha contraddistinto la maglia della stagione 1997/1998, già quella del rigore a Ronaldo negato da Ceccarini nel famoso derby d’Italia del 26 aprile 1998. Ma anche quella della Coppa Uefa vinta al Parco dei Principi di Parigi, un 3-0 schiacciante a una Lazio fortissima che l’anno dopo avrebbe vinto lo Scudetto.

Do you remember l’indimenticabile gol del ‘Fenomeno’? Dribbling secco su Marchegiani e palla in rete. In quella partita segnò anche Ivan Zamorano, e segnò anche lui: il capitano Javier Zanetti con un tiro imparabile per il portiere biancoceleste.

Il grigio, dicevamo… Secondo ‘Opaleak’ ricomparirà nella terza maglia della prossima stagione, la 2026/2027. Una maglia che sarà, per l’appunto, ispirata a quella del 1998. Una maglia che, promettono, farà impazzire i tifosi dell’Inter e che verrà presentata ad agosto del 2026.