“Non gradisce”: colpo di scena Acerbi, addio anticipato all’Inter | VIDEO

Il contratto del difensore scade alla fine della stagione

Acerbi e l’Inter, un matrimonio che sta per finire. Un matrimonio che – a sorpresa – potrebbe chiudersi anche in anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto.

La scelta di Chivu di fare all-in su Bisseck per il ruolo di centrale, ha fatto sì che si ridimensionasse e non di poco lo status del 37enne nella rosa nerazzurra. Acerbi è tornato titolare prima della sosta contro la Lazio, ma dopo ben tre panchine consecutive che potrebbero aver lasciato il segno.

Tuttosport scrive che Acerbi “sperava in un rinnovo biennale dopo il gol al Barcellona del maggio scorso…”. “Inoltre, come è del tutto evidente, “ora non è più il pupillo del suo allenatore” come negli anni di Simone Inzaghi.

Per il quotidiano torinese, “se la situazione non dovesse tornare come quella degli anni scorsi all’Inter, e va detto che Acerbi non gradisce questa alternanza. e dovesse arrivare una proposta interessante al calciatore già a gennaio”, ecco che l’addio di Acerbi potrebbe davvero concretizzarsi nel bel mezzo della stagione.