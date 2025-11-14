Bocciato da Inzaghi, torna all’Inter a gennaio? La situazione | VIDEO

Ha già indossato la maglia nerazzurra nella stagione 2022/2023: in campo nella finale Champions di Istanbul

Chi potrebbe sostituire Luis Henrique? L’Inter ha intenzione di cedere il brasiliano già a gennaio, ma il vuoto che lascerà la sua partenza dovrà essere colmato. Già, ma da chi? Calciomercato.it fa un nome a dir poco sorprendente per la fascia destra nerazzurra, sostanzialmente per il vice Dumfries, che tornerà prima ad Appiano per un problema alla caviglia da valutare in ottica derby.

Bellanova per Chivu: nel 2023 fu bocciato da Inzaghi

Parliamo di Raoul Bellanova, già all’Inter nella stagione 2022/2023. Con Inzaghi, che lo bocciò, ebbe pochissimo spazio: 19 presenze in campionato, ma appena 3 da titolare e tutte a campionato concluso, 3 in Champions, finale di Istanbul (15′ scarsi) compresa e 1 in Coppa Italia.

Alla fine di quella annata l’Inter non lo riscattò, con il classe 2000 allora di proprietà del Cagliari che si trasferì al Torino, dove esplose conquistando la Nazionale, e successivamente all’Atalanta per circa 25 milioni di euro.

Con Juric, che lo aveva allenato già al Toro, ha giocato molto e quasi sempre da titolare, adesso bisognerà capire se resterà o meno un punto fermo dell’Atalanta anche con Palladino.

Lui non ha mai nascosto di tifare Inter, ma un suo ritorno a gennaio – considerato anche quel che è accaduto l’estate scorsa con Percassi per l’affare Lookman – appare decisamente improbabile.