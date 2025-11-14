Da Luis Henrique a Frattesi: gennaio caldo per l’Inter | VIDEO

Diouf ai margini, ma la sua cessione è da escludere: ecco il motivo

L’Inter e un mercato di gennaio da grande protagonista, soprattutto sul fronte uscite. Ieri footmercato ha svelato come Luis Henrique sia stato proposto a tre club di Ligue 1, compreso il Marsiglia dal quale è stato acquistato la scorsa estate per 23 milioni più bonus.

Interlive ha interpellato una fonte vicina all’entourage del laterale brasiliano bocciato da Chivu, la quale ci ha detto che l’Inter intende cedere Luis Henrique già nel mercato invernale. Cederlo a titolo definitivo, ma è probabile che ci sia o ci sarà anche un’apertura al prestito secco.

Da Luis Henrique all’altro flop di mercato, Andy Diouf: a differenza del brasiliano, il francese non potrà partire poiché – stando all’art.95 comma 2 del NOIF – è vietato giocare con tre squadre diverse nella stessa annata.

In questa stagione è già sceso in campo con la maglia del Lens (1 presenza in campionato) e ovviamente con quella dell’Inter: 26′ in tutto. Potrebbe tornare solo allo stesso Lens, oppure trasferirsi in Paesi esotici. In MLS per esempio, dove la stagione comincia a inizio 2026.

Come Luis Henrique, invece, potrebbe andare via da Milano Davide Frattesi, ormai superato pure da Zielinski nelle gerarchie. Al di là dei rumors su Juve e Roma, ad oggi la destinazione più plausibile per il classe ’99 è la Premier.

Poi c’è il capitolo Acerbi: difficile che possa partire nel bel mezzo della stagione, a meno di sorprese terminerà la stagione come anche la sua avventura all’Inter. Infine Palacios, ai margini fin dall’inizio dell’annata: sicura la sua partenza a gennaio, magari per far ritorno in Argentina.