Da Luis Henrique a Frattesi: gennaio caldo per l’Inter | VIDEO

L’Inter e un mercato di gennaio da grande protagonista, soprattutto sul fronte uscite. Ieri footmercato ha svelato come Luis Henrique sia stato proposto a tre club di Ligue 1, compreso il Marsiglia dal quale è stato acquistato la scorsa estate per 23 milioni più bonus.

Da Luis Henrique a Frattesi: gennaio caldo per l’Inter – Interlive.it

Interlive ha interpellato una fonte vicina all’entourage del laterale brasiliano bocciato da Chivu, la quale ci ha detto che l’Inter intende cedere Luis Henrique già nel mercato invernale. Cederlo a titolo definitivo, ma è probabile che ci sia o ci sarà anche un’apertura al prestito secco.

Da Luis Henrique all’altro flop di mercato, Andy Diouf: a differenza del brasiliano, il francese non potrà partire poiché – stando all’art.95 comma 2 del NOIF – è vietato giocare con tre squadre diverse nella stessa annata.

In questa stagione è già sceso in campo con la maglia del Lens (1 presenza in campionato) e ovviamente con quella dell’Inter: 26′ in tutto. Potrebbe tornare solo allo stesso Lens, oppure trasferirsi in Paesi esotici. In MLS per esempio, dove la stagione comincia a inizio 2026.

Come Luis Henrique, invece, potrebbe andare via da Milano Davide Frattesi, ormai superato pure da Zielinski nelle gerarchie. Al di là dei rumors su Juve e Roma, ad oggi la destinazione più plausibile per il classe ’99 è la Premier.

Poi c’è il capitolo Acerbi: difficile che possa partire nel bel mezzo della stagione, a meno di sorprese terminerà la stagione come anche la sua avventura all’Inter. Infine Palacios, ai margini fin dall’inizio dell’annata: sicura la sua partenza a gennaio, magari per far ritorno in Argentina.

