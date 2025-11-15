Cosa filtra su Dumfries: derby col Milan a rischio, ecco la verità | VIDEO

Il laterale ha lasciato in anticipo il ritiro dell’Olanda

Dumfries out nel derby? Stando a quanto fa trapelare l’Inter, ad oggi l’olandese non rischia di saltare la supersfida col Milan in programma dopo la sosta, esattamente domenica 23 novembre. Il laterale olandese ha lasciato la Nazionale in anticipo solamente a scopo precauzionale.

Il classe ’96 è alle prese con un fastidio alla caviglia sinistra che, tuttavia, in casa nerazzurra non è ritenuto di seria entità. Ieri si è sottoposto ad accertamenti nel ritiro degli Oranje, e nella giornata di oggi verrà visitato ad Appiano dallo staff medico interista. Ma l’Inter e Chivu sono tranquilli: a meno di colpi di scena, Dumfries contro il Milan ci sarà.