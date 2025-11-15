Un calvario infinito: ginocchio ancora ko, rischio ritiro a 26 anni | VIDEO

È la terza volta che subisce la rottura del legamento crociato

Come nella vita, anche nel calcio ci sono delle storie tristi. Lo è senza alcun dubbio quella di Zinho Vanheusden, ex promessa del calcio belga, ex promessa anche dell’Inter la cui carriera, purtroppo, è stata costellata da gravi infortuni.

L’ultimo domenica scorsa, con la diagnosi che non gli ha lasciato scampo: rottura del legamento crociato. La seconda al ginocchio sinistro e la terza per il difensore adesso al Malaga, otto anni dopo la prima che subì quando giocava con la Primavera dell’Inter, club che ha lasciato definitivamente l’estate scorsa.

Quello di Vanheusden è un calvario senza fine. Ora è costretto a una nuova operazione e a un nuovo stop tra i 6 e gli 8 mesi. L’ennesimo grave infortunio al ginocchio, scrivono in Belgio, potrebbe anche porre fine, a soli 26 anni, alla sua carriera.