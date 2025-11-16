Inter, sfida a Napoli e Juve per il sostituto di Luis Henrique | VIDEO

I nerazzurri guardano in Serie A per rimpiazzare il brasiliano, bocciato da Chivu

L’Inter sfida Napoli e Juve sul mercato. Stando alle ultime indiscrezioni de La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro ha infatti messo gli occhi su Norton-Cuffy, laterale destro inglese esploso quest’anno con la maglia del Genoa.

Il club ligure lo ha strappato all’Arsenal per soli 2 milioni, più altrettanti di bonus e una percentuale sulla futura rivendita, e ora pregusta la plusvalenza.

I nerazzurri lo valutano come possibile sostituto di Luis Henrique, bocciato da Chivu e che l’Inter è disposta a cedere già a gennaio.

Norton-Cuffy, classe 2004, ha una valutazione tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Non a caso il Genoa ha respinto una proposta da 10 milioni da parte del Napoli, intenzionato a prendere una alternativa a capitan Di Lorenzo. Sul calciatore inglese è segnalata pure la Juve, dove sta per tornare l’ex Ds proprio del ‘Grifone’, Marco Ottolini.