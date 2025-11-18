Cederlo sarebbe una follia: perché l’Inter deve riprendersi Stankovic | VIDEO

L’opzione d’acquisto va esercitata già al termine di questa stagione

Cedere Stankovic tra un anno? Gira questa ipotesi, ma francamanete non ci credo. Sarebbe una follia, una follia che l’Inter di adesso – sì, sempre molto attenta a ragioni di bilancio, e di plusvalenza – a mio avviso non farà. Con Pio Esposito abbiamo avuto la conferma che alla base di ogni ragionamento e valutazione, per fortuna, c’è ancora l’aspetto sportivo.

Al Mondiale per Club, Pio Esposito è stato giudicato all’altezza e, nonostante la sua cessione avrebbe fruttato 30 e passa milioni di euro, nel caso tutta plusvalenza, il club ha preferito tenerselo stretto e puntarci fin da subito.

Perciò credo che con Stankovic verrà fatto il medesimo ragionamento: al Brugge ha trovato l’ambiente ideale per esplodere definitivamente, confermando al triplo, sia in campionato che in Champions, le qualità già mostrate nella Primavera e nelle precedente esperienza in Svizzera, al Lucerna.

Col Barcellona è stato uno dei migliori in campo e domenica contro la Lettonia ha segnato il suo primo gol con la maglia della Serbia, fuori anche dai playoff Mondiale.

Inter, Stankovic e la pesante eredità di Calhanoglu

A mio avviso, l’Inter deve riportarlo a casa già al termine di questa stagione: l’opzione da 23 milioni va sfruttata senza aspettare una seconda stagione. Stankovic ha tutto per diventare nel giro di poco tempo un titolare della squadra di Chivu, chissà magari anche per prendersi la pesante eredità di Calhanoglu.