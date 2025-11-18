Dimarco nella Top 10 degli assist: solo un altro giocatore di Serie A meglio di lui | VIDEO

Quest’anno il laterale dell’Inter ne ha già realizzati 4
Dimarco nella Top 10 d’Europa. Nella Top 10 degli assist stilata dal Football Observatory (CIES): già 4 nella stagione in corso, o meglio nelle prime 11 giornate di Serie A.
Nel nostro campionato c’è solo un altro giocatore che ha fatto meglio del laterale dell’Inter, vale a dire Jari Vandeputte della Cremonese, sesto con Valentin Barco dello Strasburgo con una media di 0.45 assist per 90′ giocati.
In questa speciale classifica, comandata da Arda Guler con 0.63 assist per 90′ giocati, Dimarco si posiziona nono, con una media di 0.43 assist e a pari merito con l’ex Juve Felix Correia, esploso quest’anno in Francia con la maglia del Lille.