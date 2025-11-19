Riparte la telenovela Calhanoglu: nuovo assalto del Galatasaray, ecco le cifre | VIDEO

Dalla Turchia rilanciano: è pronto a tornare in Patria in caso di accordo con l’Inter

Calhanoglu, il Galatasaray torna alla carica



Calhanoglu, ci risiamo. In Turchia sta per iniziare di nuovo, anzi è già ricominciata la telenovela andata in onda già per quasi tutta l’estate scorsa. Secondo ‘Fotomac’, il Galatasaray ha intenzione di tornare alla carica nel prossimo calciomercato di gennaio.

La fonte turca sostiene che il play dell’Inter e il capitano della Turchia è disponibile a tornare in Patria, come del resto già l’estate passata, in caso di accordo del Gala coi nerazzurri.

Per Fotomac, i Campioni di Turchia “proveranno a ridurre la cifra richiesta in precedenza dall’Inter, circa 20-25 milioni di euro, fino a 15 milioni.

“Dovessero riuscirci – e sinceramente ci crediamo poco considerato che per Chivu è un giocatore fondamentale, ndr – l’operazione verrebbe senz’altro chiusa”.

Il Cimbom, insomma, è pronto a fare sul serio – stavolta per davvero – per il numero 20 e uno dei simboli della Turchia di Montella, che per qualificarsi al Mondiale dovrà passare dagli spareggi di marzo proprio come l’Italia.