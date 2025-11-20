Dumfries, la caviglia è ancora gonfia: le ultime tra derby e Atletico | VIDEO

Brutte notizie da Appiano sul laterale olandese

A meno di clamorosi colpi di scena, Dumfries salterà il derby col Milan. L’olandese si sta allenando a parte e, come testimonia la storia Instagram di Frattesi, la caviglia sinistra è piuttosto gonfia.

Il numero 2 di Chivu sente ancora dolore, per questo motivo ad oggi appare decisamente improbabile una sua convocazione per la stracittadina di domenica sera.

Lo staff medico nerazzurro proverà a recuperarlo per l’Atletico, ma allo stato attuale il classe ’96 è in dubbio pure per il big match di Champions in programma a Madrid mercoledì prossimo.

Nel derby il suo posto verrebbe preso da Carlos Augusto, già provato a destra anche contro la Lazio prima della sosta. Considerata la bocciatura di Luis Henrique, il brasiliano potrebbe essere costretto agli straordinari, ovvero a giocare titolare anche la gara con l’Atletico qualora Dumfries dovesse dare nuovamente forfait.