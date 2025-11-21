Inter, un Campione del Mondo per il dopo Sommer | VIDEO

Trentatré anni compiuti a settembre, è un portiere iconico per la sua Nazionale

L’erede di Sommer? Un Campione del Mondo. Secondo il sito inglese Footballinsider247, l’Inter sta pensando anche al Dibu Martinez per la successione del portiere svizzero, il cui contratto scade alla fine di questa stagione.

33 anni compiuti a settembre, l’argentino è una delle colonne della Nazionale Albiceleste (57 presenze), con cui vinse da protagonista (fu premiato come miglior portiere del torneo) l’ultimo Mondiale in Qatar.

Vi ricordate le sue scenette piuttosto fastidiose e soprattutto le sue parate ai rigori?

Dibu Martinez per il post Sommer: l’orientamento dell’Inter

Compagno e amico del capitano dell’Inter Lautaro, l’estate scorsa Emiliano Martinez è stato vicinissimo al Manchester United.

Alla fine i Red Devils hanno deciso di puntare sul belga Lammens per il post Onana, e così il classe ’92 di Mar del Plata è rimasto all’Aston Villa, del quale è da anni una colonna.

In possesso di passaporto spagnolo, il Dibu verrebbe di corsa a Milano ma ha un contratto fino al 2029 e l’Aston Villa potrebbe volere 15/20 milioni per il suo cartellino.

Allo stato attuale, per il dopo Sommer, l’Inter è orientata su profili più giovani e anche meno impegnativi lato ingaggio.