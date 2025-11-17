Inter, nuovo portiere già a gennaio: ha lo stesso agente di Diouf | VIDEO

di

Come Sommer, ha il contratto che scade alla fine di questa stagione

Dalla Premier l’erede di Sommer? L’Inter continua a guardarsi intorno per la sostituzione del portiere svizzero, il cui contratto termina a giugno.

Josep Martinez non convince del tutto e l’incidente che lo ha coinvolto lo scorso 28 ottobre ha ulteriormente frenato il suo inserimento, seppur nell’ambito di un turnover, nell’11 titolare.

Meslier e Diouf
Inter, nuovo portiere già a gennaio: ha lo stesso agente di Diouf (AnsaFoto) – Interlive.it

Caprile del Cagliari, Suzuki del Parma, Atubolu del Friburgo e, con tutte le difficoltà del caso, Carnesecchi dell’Atalanta: da questi 4 dovrebbe uscir fuori l’erede di Sommer.

Ma in queste ore è riemerso anche il profilo di Illan Meslier, francese classe 2000 al Leeds chiuso dal neo arrivato Perri.

Secondo ‘Tuttosport’ il suo potente agente, Pini Zahavi, è al lavoro per spostarlo già a gennaio: anche lo stesso Leeds spinge per l’addio nella finestra invernale, considerato che il 25enne, alto un metro e novantasette centimetri, ha il contratto che scade a giugno 2026.

Meslier proposto a Inter e Milan

Zahavi è lo stesso procuratore di Diouf, insieme a Luis Henrique il flop dell’ultimo calciomercato estivo nerazzurro. Ma anche quello di Nkunku, per questo il nome di Meslier (Milier) gravita anche attorno al Milan, a caccia del dopo Maignan.

Nuovo derby all’orizzonte? Crediamo proprio di no, perché Meslier – che Zahavi potrebbe davvero offrire sia all’Inter che al Milan – non è tra i papabili alla successione di Sommer.

Gestione cookie