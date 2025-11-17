Inter, nuovo portiere già a gennaio: ha lo stesso agente di Diouf | VIDEO

Come Sommer, ha il contratto che scade alla fine di questa stagione

Dalla Premier l’erede di Sommer? L’Inter continua a guardarsi intorno per la sostituzione del portiere svizzero, il cui contratto termina a giugno.

Josep Martinez non convince del tutto e l’incidente che lo ha coinvolto lo scorso 28 ottobre ha ulteriormente frenato il suo inserimento, seppur nell’ambito di un turnover, nell’11 titolare.

Caprile del Cagliari, Suzuki del Parma, Atubolu del Friburgo e, con tutte le difficoltà del caso, Carnesecchi dell’Atalanta: da questi 4 dovrebbe uscir fuori l’erede di Sommer.

Ma in queste ore è riemerso anche il profilo di Illan Meslier, francese classe 2000 al Leeds chiuso dal neo arrivato Perri.

Secondo ‘Tuttosport’ il suo potente agente, Pini Zahavi, è al lavoro per spostarlo già a gennaio: anche lo stesso Leeds spinge per l’addio nella finestra invernale, considerato che il 25enne, alto un metro e novantasette centimetri, ha il contratto che scade a giugno 2026.

Meslier proposto a Inter e Milan

Zahavi è lo stesso procuratore di Diouf, insieme a Luis Henrique il flop dell’ultimo calciomercato estivo nerazzurro. Ma anche quello di Nkunku, per questo il nome di Meslier (Milier) gravita anche attorno al Milan, a caccia del dopo Maignan.

Nuovo derby all’orizzonte? Crediamo proprio di no, perché Meslier – che Zahavi potrebbe davvero offrire sia all’Inter che al Milan – non è tra i papabili alla successione di Sommer.