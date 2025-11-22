Chivu prima del derby: “Abbiamo scoperto questo problema”. Poi esalta Lautaro

Domani il capitano tornerà a giocare in coppia con Thuram: “Sta bene, non ha più saltato un allenamento”

Chivu ha speso parole di elogio nei confronti del suo capitano, Lautaro Martinez, alla vigilia del derby valevole per la dodicesima giornata di Serie A.

“È l’attaccante più completo del campionato. Quando è vicino all’area avversaria ha l’esperienza e la cazzimma per capire dove si deve mettere, e quando si difende è il primo che porta pressione con intensità e cattiveria tentando di rubare il pallone e indirizzare la giocata”.

Domani sera il capitano nerazzurro tornerà a far coppia con Thuram, alla prima da titolare praticamente due mesi dopo l’infortunio del 30 settembre contro lo Slavia Praga:

“Marcus sta bene, non ha più saltato un allenamento a parte, forse, quello prima col Kairat.

Non è andato in Nazionale, non so se devo ringraziare la Francia, però gli ha fatto bene. Doveva fare qualche allenamento per ritrovare la miglior forma”.

Nel derby col Milan non ci sarà, invece, Denzel Dumfries: “Ha avuto problemi anche in Nazionale. Abbiamo scoperto questo problema alla caviglia che lo terrà fuori domani”. Lo staff medico interista proverà a recuperarlo per mercoledì, ovvero per il big match di Champions in casa dell’Atletico. Ad oggi, però, non ci sono certezze sul suo recupero per Madrid.