L’Inter rilancia per Kone, ecco la contropartita: non è Frattesi | VIDEO

Il club giallorosso ha manifestato interesse per il calciatore bocciato da Chivu

L’Inter non ha mollato Manu Kone, quindi l’idea in un futuro prossimo di cambiare modulo. Con la Roma potrebbe riaprirsi un dialogo nei prossimi mesi, anche in considerazione del fatto che i giallorossi saranno costretti a fare cassa per rispettare i paletti del Fair Play Finanziario.

Per questo motivo la valutazione del francese, elemento imprescindibile dello scacchiere di Gasperini, potrebbe decisamente abbassarsi.

L’eventuale operazione potrebbe coinvolgere un giocatore nerazzurro, nelle vesti di contropartita tecnica. Facile pensare a Frattesi, un nome comunque credibile in questo senso: la mezz’ala sta giocando pochissimo e potrebbe chiedere di andar via già nella sessione invernale.

Ma attenzione anche a quello di Luis Henrique.

Interesse della Roma per Luis Henrique: l’Inter può offrirlo nell’affare Kone

Secondo Sportitalia, il club capitolino ha manifestato interesse per l’esterno brasiliano bocciato da Chivu e che potrebbe partire in realtà già a gennaio.

Stando a Interlive, infatti, l’Inter è aperta alla cessione dell’ex Marsiglia, che fin qui ha profondamente deluso le aspettative, legate all’investimento da 23 milioni più bonus fatto all’inizio dell’estate passata.

Un investimento del tutto sbagliato, date le prestazioni insufficienti del classe 2001 che pure nel derby di domenica, nonostante l’assenza di Dumfries, partirà dalla panchina.