LIVE Serie A, Inter-Milan: Acerbi e Sucic dal 1′, Allegri con Pulisic-Leao | Cronaca IN DIRETTA del Derby

L’Inter di Cristian Chivu affronta il Milan di Allegri nella dodicesima giornata di Serie A. Segui la cronaca del derby Live

L’Inter e il Milan si affrontano a San Siro in una gara valida come posticipo domenicale della dodicesima giornata del campionato di Serie A. Un derby della Madonnina ad altissima quota tra due formazioni che ambiscono a lottare fino alla fine per provare a conquistare lo scudetto.

Da un lato i nerazzurri di Cristian Chivu vogliono riprendere il discorso interrotto dalla sosta per le Nazionali. L’obiettivo è quello di centrare il quinto successo di fila dopo quelli contro Fiorentina, Verona, Kairat Almaty e Lazio per riprendere la vetta della classifica e prepararsi al meglio al big match di Champions League di mercoledì contro l’Atletico Madrid.

Dall’altro lato i rossoneri di Massimiliano Allegri, che invece vengono dal deludente pareggio contro il Parma, puntano a tornare subito alla vittoria. In tal modo opererebbero il controsorpasso in graduatoria sui cugini e rilancerebbero la propria candidatura al tricolore.

L’ultima stracittadina milanese in campionato risale alla 23esima giornata della scorsa Serie A, quando il derby finì in parità con il punteggio di 1-1 per effetto dei gol di Reijnders e De Vrij in pieno recupero. La partita sarà trasmessa in televisione e sarà visibile su tutti i dispositivi in diretta esclusiva sulla app di Dazn. Interlive.it vi offre il match dello stadio Giuseppe Meazza tra Inter e Milan live in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI DERBY INTER-MILAN

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. All.: Chivu

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All.: Allegri

ARBITRO: Sozza di Seregno